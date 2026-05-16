Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Álvaro Martínez - статистика

Морейренcе
#17 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Морейренcе
15
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Морейренcе
0 : 0
16.05.2026
АВС
62' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Каза Пиа
1 : 1
01.03.2026
Морейренcе
1' - 87'
Португалия. Примейра, 23 тур
Морейренcе
0 : 3
21.02.2026
Спортинг
1' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Морейренcе
1 : 2
07.02.2026
Жил Висенте
1' - 40'
40'
Португалия. Примейра, 20 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
30.01.2026
Морейренcе
1' - 80'
Португалия. Примейра, 19 тур
Морейренcе
1 : 0
24.01.2026
Санта-Клара
1' - 83'
Португалия. Примейра, 18 тур
Алверка
2 : 1
17.01.2026
Морейренcе
1' - 77'
Португалия. Примейра, 16 тур
Морейренcе
1 : 0
11.01.2026
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
АВС
0 : 2
03.01.2026
Морейренcе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Эштрела
0 : 0
20.12.2025
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Морейренcе
0 : 4
14.12.2025
Бенфика
82' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Эшторил
3 : 3
07.12.2025
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Брага
2 : 1
09.11.2025
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
0 : 2
02.11.2025
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 9 тур
Морейренcе
1 : 2
27.10.2025
Порту
73' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Насьональ
3 : 2
04.10.2025
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Морейренcе
2 : 1
27.09.2025
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Спортинг
3 : 0
22.09.2025
Морейренcе
85' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Морейренcе
3 : 1
13.09.2025
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Жил Висенте
2 : 0
29.08.2025
Морейренcе
1' - 80'
77'
Португалия. Примейра, 3 тур
Морейренcе
2 : 0
23.08.2025
Витория Гимараеш
80' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Санта-Клара
0 : 1
17.08.2025
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 1 тур
Морейренcе
2 : 1
10.08.2025
Алверка
62' - 90'
Главные новости
Стало известно, как игроки «Спартака» встретили Даку
19:07
1
Мостовой оценил возможный трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:53
Карседо ответил на вопрос об уходе Барко из «Спартака»
18:40
1
В «Родине» мечтают о подписании Серхио Рамоса
18:28
Жена Карпина раскрыла имя новорождeнного ребeнка
17:51
4
Федун назвал скандальным матч «Спартака» с «Ахматом»
17:47
1
Карседо высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
17:30
5
Карседо прокомментировал уход Гарсии из «Спартака»
17:07
2
Бубнов назвал пофигистом игрока «Зенита»: «Может всe что хочешь ответить»
16:50
4
Погребняк отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
16:16
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+