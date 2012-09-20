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    Оле Сёдерберг - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Оле
    Фамилия Сёдерберг
    Команда Кальмар
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 20 июля 1990 (32 года)
    Рост 193
    Вес 83
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мольде 2 -4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2012 Был в запасе Штутгарт (Штутгарт) 0:1 Мольде (Мольде)
    23.11.2012 Был в запасе Мольде (Мольде) 1:2 Копенгаген (Копенгаген)
    08.11.2012 1' -90' Мольде (Мольде) 1:2 ФКСБ (Бухарест)
    25.10.2012 1' -90' ФКСБ (Бухарест) 2:0 Мольде (Мольде)
    04.10.2012 Был в запасе Мольде (Мольде) 2:0 Штутгарт (Штутгарт)
    20.09.2012 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 2:1 Мольде (Мольде)
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