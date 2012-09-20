Оле Сёдерберг - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Оле
|Фамилия
|Сёдерберг
|Команда
|Кальмар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 июля 1990 (32 года)
|Рост
|193
|Вес
|83
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Оле
|Фамилия
|Сёдерберг
|Команда
|Кальмар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 июля 1990 (32 года)
|Рост
|193
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мольде
|2
|-4
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|0:1
|Мольде (Мольде)
|23.11.2012
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|1:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|08.11.2012
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|1:2
|ФКСБ (Бухарест)
|25.10.2012
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|2:0
|Мольде (Мольде)
|04.10.2012
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|2:0
|Штутгарт (Штутгарт)
|20.09.2012
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:1
|Мольде (Мольде)