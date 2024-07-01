Роберт - статистика
#16 | Нападающий
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Винисиус
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 апреля 2005 (19 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Винисиус
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 апреля 2005 (19 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.11.2024
|1' - 90'
|Динамо Мн
|1:2
|Копенгаген
|Лига конференций, 4 тур
|24.11.2024
|1' - 90'
|Копенгаген
|2:1
|Люнгбю
|Дания. Суперлига, 16 тур
|10.11.2024
|Был в запасе
|Орхус
|1:1
|Копенгаген
|Дания. Суперлига, 15 тур
|04.11.2024
|1' - 90'
|Копенгаген
|2:2
|Силькеборг
|Дания. Суперлига, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крузейро
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.07.2024
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|2:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|13.07.2024
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|11.07.2024
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|0:2
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|07.07.2024
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|3:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|04.07.2024
|Был в запасе
|Крисиума (Крисиума)
|1:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|01.07.2024
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|27.06.2024
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|23.06.2024
|1' -90'
|Баия (Салвадор)
|3:1
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|20.06.2024
|1' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|17.06.2024
|1' -90'
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|14.06.2024
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|03.06.2024
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|3:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|18.04.2024
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|3:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)