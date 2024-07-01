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    Роберт - статистика

    #16 | Нападающий
    Имя Роберт
    Фамилия Винисиус
    Команда Копенгаген
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 апреля 2005 (19 лет)
    Рост 174
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    28.11.2024 1' - 90' Динамо Мн 1:2 Копенгаген Лига конференций, 4 тур
    24.11.2024 1' - 90' Копенгаген 2:1 Люнгбю Дания. Суперлига, 16 тур
    10.11.2024 Был в запасе Орхус 1:1 Копенгаген Дания. Суперлига, 15 тур
    04.11.2024 1' - 90' Копенгаген 2:2 Силькеборг Дания. Суперлига, 14 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крузейро 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.07.2024 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 2:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    13.07.2024 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 2:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    11.07.2024 Был в запасе Гремио (Порту-Алегри) 0:2 Крузейро (Белу-Оризонти)
    07.07.2024 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 3:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    04.07.2024 Был в запасе Крисиума (Крисиума) 1:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    01.07.2024 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:1 Крузейро (Белу-Оризонти)
    27.06.2024 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    23.06.2024 1' -90' Баия (Салвадор) 3:1 Крузейро (Белу-Оризонти)
    20.06.2024 1' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 2:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    17.06.2024 1' -90' Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 0:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    14.06.2024 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 2:1 Куяба (Куяба)
    03.06.2024 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    12.05.2024 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Крузейро (Белу-Оризонти)
    21.04.2024 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 3:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    18.04.2024 Был в запасе Форталеза (Форталеза) 1:1 Крузейро (Белу-Оризонти)
    14.04.2024 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 3:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
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