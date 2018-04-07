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Неманья Тубич
Статистика
Неманья Тубич - статистика
Завершил карьеру
8 апреля 1984 (42), Белград
#4 | Защитник
189 см | 86 кг
Сербия
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Статистика по турнирам
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Лига чемпионов 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Copa del Sol 2011
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Россия. Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Чемпионат Украины 2009/2010
Чемпионат Украины 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
СКА-Хабаровск
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 25 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
07.04.2018
Амкар-Пермь
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
0 : 0
31.03.2018
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
СКА-Хабаровск
0 : 3
17.03.2018
Урал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Спартак
1 : 0
11.03.2018
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
04.03.2018
Тосно
1' - 90'
39'
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