Главная
Россия. PARI Первая лига
Команды
Родина
Магомед Омаров
Трансферы
Магомед Омаров - трансферы
Родина
19 апреля 2007 (18)
#71 | Нападающий
173 см
Россия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.01.25 / 31.12.25
Родина-М
Родина-2
?
Главные новости
Отставка президента «Ростова», смена тренера в «Торпедо», книга Акинфеева, рекорд Месси и другие новости
01:40
Орлов назвал самую уязвимую позицию в «Спартаке»
01:20
1
Роналду прокомментировал бомбардирский рекорд в отборах ЧМ
01:00
1
Кокорин дал совет, как «Динамо» стать чемпионом впервые за 50 лет
00:48
Черчесов сказал, как «Спартаку» сохранить статус народной команды
00:36
1
Три защитника из РПЛ – в топ-30 лучших игроков мира по игре головой в обороне
00:12
Чемпион Турции хочет купить Сперцяна зимой
Вчера, 23:59
1
Кудряшов составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
Вчера, 23:39
Мостовой поспорил с тренером «Спартака» Станковичем
Вчера, 23:23
2
Кокорин рассказал, как его провоцировали в Европе во время ЧМ-2018
Вчера, 22:54
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
