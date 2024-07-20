Феликс Чаплиев - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Феликс
|Фамилия
|Чаплиев
|Команда
|Торпедо Миасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 2004 (20 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Феликс
|Фамилия
|Чаплиев
|Команда
|Торпедо Миасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 2004 (20 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо Миасс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.07.2024
|1' -71'
|Торпедо Миасс (Миасс)
|1:1
|Родина-2 (Москва)