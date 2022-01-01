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Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
12:41
В «Галатасарае» не знают, сколько предложить за Батракова
12:23
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Даку перешел в «Спартак»
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Игрок «Зенита» отказался от трансфера в клуб из ОАЭ
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Пальцев – о Бубнове: «Не эксперт, а просто старик, его слова надо делить на два»
11:49
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«Барселона» провела переговоры по Родри
11:34
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Энрике готов покинуть «Зенит» и ищет жилье в Рио
11:20
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Названа сумма, которую «Галатасарай» готов выплатить за Батракова
11:01
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Раскрыт размер новой зарплаты Винисиуса
10:39
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Губерниев оценил трансфер Даку в «Спартак»
09:47
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