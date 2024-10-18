Валентин Атаян - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Валентин
|Фамилия
|Атаян
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 ноября 2007 (16 лет)
|Имя
|Валентин
|Фамилия
|Атаян
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 ноября 2007 (16 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.10.2024
|1' - 90'
|Акрон - Академия им. Коноплева
|0:1
|Чертаново (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2024
|1' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|0:1
|Чертаново (мол) (Москва)