Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Юрий Дубровин - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Юрий
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Дубровин
    Команда Калуга
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 сентября 1984 (38 лет)
    Рост 183
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.10.2015 Был в запасе Зенит-2 (Санкт-Петербург) 2:4 Факел (Воронеж)
    19.10.2015 65' -90' Факел (Воронеж) 3:2 Байкал (Иркутск)
    15.10.2015 87' -90' Армавир (Армавир) 1:2 Факел (Воронеж)
    11.10.2015 84' -90' Спартак-2 (Москва) 1:3 Факел (Воронеж)
    04.10.2015 88' -90' Факел (Воронеж) 4:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    28.09.2015 Был в запасе Балтика (Калининград) 1:1 Факел (Воронеж)
    • Читайте нас: 
    11