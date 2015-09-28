Юрий Дубровин - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Дубровин
|Команда
|Калуга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|183
|Вес
|80
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Дубровин
|Команда
|Калуга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|183
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.2015
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:4
|Факел (Воронеж)
|19.10.2015
|65' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:2
|Байкал (Иркутск)
|15.10.2015
|87' -90'
|Армавир (Армавир)
|1:2
|Факел (Воронеж)
|11.10.2015
|84' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:3
|Факел (Воронеж)
|04.10.2015
|88' -90'
|Факел (Воронеж)
|4:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|28.09.2015
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|1:1
|Факел (Воронеж)