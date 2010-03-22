|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2010
|1' -57'
|Рубин (Казань)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|10.05.2010
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Рубин (Казань)
|02.05.2010
|64' -90'
|Алания-Д (Владикавказ)
|1:1
|Рубин (Казань)
|25.04.2010
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|0:0
|Анжи (Махачкала)
|12.04.2010
|1' -46'
|Рубин (Казань)
|1:1
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|28.03.2010
|10' -67'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Ахмат (Грозный)
|22.03.2010
|79' -90'
|Томь (Томск)
|0:1
|Рубин (Казань)