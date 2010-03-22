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    Хасан Кабзе - статистика

    Нападающий
    Имя Хасан
    Фамилия Кабзе
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 мая 1982 (40 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2010 1' -57' Рубин (Казань) 0:1 ЦСКА (Москва)
    10.05.2010 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 0:2 Рубин (Казань)
    02.05.2010 64' -90' Алания-Д (Владикавказ) 1:1 Рубин (Казань)
    25.04.2010 Был в запасе Рубин (Казань) 0:0 Анжи (Махачкала)
    12.04.2010 1' -46' Рубин (Казань) 1:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    28.03.2010 10' -67' Рубин (Казань) 0:0 Ахмат (Грозный)
    22.03.2010 79' -90' Томь (Томск) 0:1 Рубин (Казань)
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