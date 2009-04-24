|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.10.2009
|46' -83'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|23.10.2009
|1' -46'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|17.10.2009
|1' -46'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|02.10.2009
|70' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|2:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|26.09.2009
|46' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:4
|Локомотив (мол) (Москва)
|23.08.2009
|89' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|12.06.2009
|90' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|24.04.2009
|76' -89'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Раменское (Раменское )
|89'