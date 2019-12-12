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Тамаш Кадар
Статистика
Тамаш Кадар - статистика
Завершил карьеру
14 марта 1990 (36), Веспрем
#4 | Защитник
188 см | 82 кг
Венгрия
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Лига чемпионов 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
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Товарищеские матчи. Сборные 2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Англия. Кубок лиги 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо К
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Динамо К
1 : 1
12.12.2019
Лугано
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Мальме
4 : 3
28.11.2019
Динамо К
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Лугано
0 : 0
03.10.2019
Динамо К
1' - 90'
35'
Лига Европы, 1 тур
Динамо К
1 : 0
19.09.2019
Мальме
1' - 90'
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