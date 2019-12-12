Статистика по турнирам

Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Украина. Плей-офф 2018/2019 Украина. Премьер-лига 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Украина. Плей-офф 2017/2018 Украина. Премьер-лига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Украина. Премьер-Лига 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Англия. Кубок лиги 2010/2011