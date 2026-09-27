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МЛС 2026
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Шарлотт
Tyger Smalls
Статистика
Tyger Smalls - статистика
Шарлотт
#25 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Шарлотт
0 : 1
27.09.2026
Чикаго Файр
49' - 90'
59'
США. МЛС, 27 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
20.09.2026
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Цинциннати
3 : 3
13.09.2026
Шарлотт
78' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
1 : 2
10.09.2026
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Шарлотт
0 : 0
06.09.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шарлотт
11
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Шарлотт
0 : 1
27.09.2026
Чикаго Файр
49' - 90'
59'
США. МЛС, 27 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
20.09.2026
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Цинциннати
3 : 3
13.09.2026
Шарлотт
78' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
1 : 2
10.09.2026
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Шарлотт
0 : 0
06.09.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Атланта Юнайтед
0 : 2
30.08.2026
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Торонто
3 : 3
20.08.2026
Шарлотт
69' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Чикаго Файр
2 : 1
02.08.2026
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
26.07.2026
Шарлотт
72' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Шарлотт
2 : 2
23.07.2026
Атланта Юнайтед
85' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Шарлотт
0 : 1
14.05.2026
Нью-Йорк Сити
88' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Шарлотт
2 : 2
10.05.2026
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
03.05.2026
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Нэшвилл
4 : 2
26.04.2026
Шарлотт
76' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Орландо Сити
4 : 1
23.04.2026
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
19.04.2026
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Шарлотт
1 : 2
12.04.2026
Нэшвилл
71' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Шарлотт
2 : 1
05.04.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Шарлотт
6 : 1
22.03.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Шарлотт
0 : 0
15.03.2026
Интер Майами
81' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Шарлотт
3 : 1
08.03.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 0
01.03.2026
Шарлотт
78' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Сент-Луис
1 : 1
21.02.2026
Шарлотт
88' - 90'
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