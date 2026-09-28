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МЛС 2026
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Коламбус
Sekou Tidiany Bangoura
Статистика
Sekou Tidiany Bangoura - статистика
Коламбус
#17 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Коламбус
2 : 1
28.09.2026
Интер Майами
78' - 90'
84'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коламбус
17
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Коламбус
2 : 1
28.09.2026
Интер Майами
78' - 90'
84'
США. МЛС, 19 тур
Интер Майами
2 : 2
02.08.2026
Коламбус
61' - 90'
74'
США. МЛС, 18 тур
Коламбус
2 : 1
26.07.2026
Цинциннати
1' - 46'
США. МЛС, 17 тур
Коламбус
1 : 2
23.07.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 74'
США. МЛС, 15 тур
Коламбус
2 : 0
25.05.2026
Атланта Юнайтед
1' - 82'
24'
64'
США. МЛС, 14 тур
Филадельфия Юнион
1 : 1
17.05.2026
Коламбус
1' - 80'
США. МЛС, 13 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
14.05.2026
Коламбус
1' - 85'
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 0
10.05.2026
Коламбус
68' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Коламбус
2 : 3
03.05.2026
Миннесота Юнайтед
63' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Коламбус
2 : 0
26.04.2026
Филадельфия Юнион
1' - 81'
45'
80'
США. МЛС, 9 тур
Коламбус
2 : 1
23.04.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
73' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
19.04.2026
Коламбус
88' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Коламбус
1 : 1
13.04.2026
Орландо Сити
83' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
05.04.2026
Коламбус
85' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Торонто
2 : 1
21.03.2026
Коламбус
88' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Коламбус
0 : 1
15.03.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Коламбус
0 : 0
08.03.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Канзаc Сити
2 : 2
01.03.2026
Коламбус
64' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Портленд
3 : 2
22.02.2026
Коламбус
73' - 90'
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