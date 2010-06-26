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Джей ДеМерит
Статистика
Джей ДеМерит - статистика
Завершил карьеру
4 декабря 1979 (46)
#6 | Защитник
180 см | 76 кг
США
Статистика
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Чемпионат мира 2010
Кубок Конфедераций 2009
Англия. Кубок 2008/2009
Кубок Английской лиги 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
США
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 2
26.06.2010
Гана
1' - 90'
Чемпионат мира, 3 тур
США
1 : 0
23.06.2010
Алжир
1' - 90'
Чемпионат мира, 2 тур
Словения
2 : 2
18.06.2010
США
1' - 90'
Чемпионат мира, 1 тур
Англия
1 : 1
12.06.2010
США
1' - 90'
48'
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