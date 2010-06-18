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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Словения - США
Словения - США: обзор матча 18 июня 2010
Словения
18.06.2010, пятница, 18:00
Чемпионат мира, группа C, 2 тур
2 : 2
Завершен
США
13'
В. Бирса
42'
З. Любиянкич
48'
Л. Донован
82'
М. Брэдли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - США
Замена
А. Комац
️️️️
Н. Печник
+4
Травма
Н. Печник
+4
Замена
З. Дедич
️️️️
В. Бирса
ГОЛ! 2:2!
М. Брэдли
Пас отдал
Ж. Алтидор
Замена
Э. Гомес
️️️️
О. Оньеву
Желтая карточка
Б. Йокич
Замена
Н. Печник
️️️️
З. Любиянкич
Желтая карточка
А. Кирм
Желтая карточка
М. Шулер
ГОЛ! 2:1!
Л. Донован
Пас отдал
С. Черундоло
Замена
Б. Фейлхабер
️️️️
Р. Финдли
Замена
М. Эду
️️️️
Ф. Торрес
ГОЛ! 2:0!
З. Любиянкич
Пас отдал
М. Новакович
Желтая карточка
Р. Финдли
Желтая карточка
Б. Цесар
ГОЛ! 1:0!
В. Бирса
Пас отдал
А. Радосавлевич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
8
Роберт Корен
(К)
ЦП
18
Александар Радосавлевич
ЦП
10
Вальтер Бирса
ПП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
9
Златан Любиянкич
ЦФ
США
12
Тим Ховард
ВР
3
Карлос Боканегра
(К)
ЛЗ
15
Джей ДеМерит
ЦЗ
5
Огучи Оньеву
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
8
Клинт Демпси
ЛП
16
Франциско Торрес
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
10
Лэндон Донован
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
20
Робби Финдли
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Словения
16
Александер Шелига
ВР
12
Ясмин Ханданович
ВР
3
Элведин Джинич
ЦЗ
22
Матей Маврич
ЦЗ
19
Суад Филекович
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
3
Далибор Стеванович
ОП
20
Андрей Комац
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
23
Тим Матавж
ЦФ
7
Нейц Печник
ЦФ
14
Златко Дедич
ЦФ
США
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Маркус Ханеманн
ВР
12
Джонатан Борнштейн
ЛЗ
21
Кларенс Гудсон
ЦЗ
2
Джонатан Спектор
ЦЗ
22
Бенни Фейлхабер
ЦП
7
Морис Эду
ЦП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
11
Стюарт Холден
ЦП
14
Эдсон Баддл
ЦФ
9
Эркулес Гомес
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
13
Йокич
5
Цесар
4
Шулер
2
Бречко
17
Кирм
8
Корен
18
Радосавлевич
10
Бирса
9
Любиянкич
11
Новакович
4-4-2
12
Ховард
6
Черундоло
15
ДеМерит
5
Оньеву
3
Боканегра
10
Донован
16
Торрес
4
Брэдли
8
Демпси
20
Финдли
17
Алтидор
Печник
20
Комац
20
Комац
Печник
9
Любиянкич
7
Печник
7
Печник
9
Любиянкич
10
Бирса
14
Дедич
14
Дедич
10
Бирса
20
Финдли
22
Фейлхабер
22
Фейлхабер
20
Финдли
16
Торрес
7
Эду
7
Эду
16
Торрес
5
Оньеву
9
Гомес
9
Гомес
5
Оньеву
Остались в запасе
Словения
США
3
Элведин Джинич
ЦЗ
22
Матей Маврич
ЦЗ
19
Суад Филекович
ЦЗ
16
Александер Шелига
ВР
12
Ясмин Ханданович
ВР
6
Бранко Илич
ЦЗ
3
Далибор Стеванович
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
23
Тим Матавж
ЦФ
14
Эдсон Баддл
ЦФ
21
Кларенс Гудсон
ЦЗ
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Маркус Ханеманн
ВР
12
Джонатан Борнштейн
ЛЗ
2
Джонатан Спектор
ЦЗ
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
11
Стюарт Холден
ЦП
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
3
Элведин Джинич
ЦЗ
22
Матей Маврич
ЦЗ
19
Суад Филекович
ЦЗ
16
Александер Шелига
ВР
12
Ясмин Ханданович
ВР
6
Бранко Илич
ЦЗ
3
Далибор Стеванович
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
23
Тим Матавж
ЦФ
Остались в запасе
14
Эдсон Баддл
ЦФ
21
Кларенс Гудсон
ЦЗ
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Маркус Ханеманн
ВР
12
Джонатан Борнштейн
ЛЗ
2
Джонатан Спектор
ЦЗ
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
11
Стюарт Холден
ЦП
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Словения - США
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
2 : 1
07.06.2026
Словения
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Информация о матче
Помощники судьи:
Редуан Ашик (Марокко)
Мануэл Кандиду Инасиу (Ангола)
Стадион:
Эллис Парк
Где смотреть матч:
"Россия-2" - 17:25 (прямая трансляция)
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