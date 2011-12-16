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Уэйд Эллиотт
Статистика
Уэйд Эллиотт - статистика
Завершил карьеру
14 декабря 1978 (47), Саутгемптон
#15 | Полузащитник
178 см | 74 кг
Англия
Статистика
Статистика по турнирам
Англия. Кубок 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Англия. Кубок 2008/2009
Кубок Английской лиги 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бирмингем Сити
5
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
16.12.2011
Марибор
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Брага
1 : 0
30.11.2011
Бирмингем Сити
1' - 64'
Лига Европы, 4 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
04.11.2011
Брюгге
1' - 66'
Лига Европы, 3 тур
Брюгге
1 : 2
20.10.2011
Бирмингем Сити
1' - 90'
26'
82'
Лига Европы, 2 тур
Марибор
1 : 2
29.09.2011
Бирмингем Сити
1' - 90'
79'
Лига Европы, 1 тур
Бирмингем Сити
1 : 3
15.09.2011
Брага
1' - 90'
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