Рафаэл Силва - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Рафаэл
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Крузейро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 апреля 1992 (32 года)
|Рост
|179
|Имя
|Рафаэл
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Крузейро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 апреля 1992 (32 года)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.06.2024
|1' - 90'
|Васко да Гама
|0:0
|Крузейро
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|14.06.2024
|1' - 90'
|Крузейро
|2:1
|Куяба
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|67' 78'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крузейро
|8
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.06.2024
|1' -90'
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|14.06.2024
|1' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|67' 78'
|03.06.2024
|1' -46'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|12.05.2024
|1' -67'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|28.04.2024
|1' -82'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|3:1
|Витория (Сальвадор)
|58'
|21.04.2024
|1' -62'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|3:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|18.04.2024
|1' -73'
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|14.04.2024
|1' -68'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|3:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|65' 66'