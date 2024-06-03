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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Крузейро
Сан-Паулу - Крузейро: обзор матча 03 июня 2024
Сан-Паулу
03.06.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 7 тур
2 : 0
Завершен
Крузейро
5'
Л. Моура
48'
Х. Кальери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Крузейро
Замена
А. Силва
️️️️
Х. Кальери
83'
Желтая карточка
Алиссон
80'
Замена
М. Араухо
️️️️
Л. Моура
75'
63'
Желтая карточка
К. Бруно
54'
Замена
Рамиро
️️️️
Г. Верон
ГОЛ! 2:0!
Х. Кальери
Пас отдал
Велингтон
48'
Замена
Д. Коста
️️️️
Р. Арболеда
46'
46'
Замена
К. Бруно
️️️️
Р. Силва
Желтая карточка
А. Франко
45'
+8
Замена
Н. Феррарези
️️️️
M.
44'
38'
Красная карточка
Марлон
13'
Желтая карточка
А. Барреаль
ГОЛ! 1:0!
Л. Моура
Пас отдал
А. Франко
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
30
Moreira
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
11
Родриго Нестор
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Хонатан Кальери
(К)
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
23
Марлон
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
16
Лукас Силва
(К)
ОП
29
Лукас Ромеро
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
27
Габриэль Верон
ПВ
8
Рафаэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
15
Микель Араухо
АП
33
Эрик
ПВ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Крузейро
77
Нерис
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
17
Рамиро
ЦП
5
Japa
ЦП
16
Роберт
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
55
João Pedro
ЦФ
4-1-2-2
23
Рафаэл
34
Велингтон
5
Арболеда
15
Франко
30
11
Нестор
25
Алиссон
7
Моура
9
Жуан
9
Кальери
4-1-1-3-1
98
Пайшао
12
Вилльям
27
Зе Ивалдо
43
Марсело
23
Марлон
16
Силва
29
Ромеро
27
Верон
10
Перейра
22
Барреаль
8
Силва
30
5
Феррарези
5
Феррарези
30
5
Арболеда
19
Коста
19
Коста
5
Арболеда
7
Моура
15
Араухо
15
Араухо
7
Моура
9
Кальери
17
Силва
17
Силва
9
Кальери
8
Силва
16
Бруно
16
Бруно
8
Силва
27
Верон
17
Рамиро
17
Рамиро
27
Верон
Остались в запасе
Сан-Паулу
Крузейро
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
14
Луис Густаво
ОП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
11
Феррейра
ЛВ
33
Эрик
ПВ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
77
Нерис
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
5
Japa
ЦП
16
Роберт
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
55
João Pedro
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
14
Луис Густаво
ОП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
11
Феррейра
ЛВ
33
Эрик
ПВ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Остались в запасе
77
Нерис
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
5
Japa
ЦП
16
Роберт
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
55
João Pedro
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Главный тренер
Пауло Аутуори
Статистика матча Сан-Паулу - Крузейро
2
1
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
18
11
Офсайды
0
1
Количество передач
550
452
Сейвы
3
2
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.56
0.58
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Lucas Paulo Torezin, Brazil
Стадион:
Морумби
Новости команд
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