Максимилиано Герреро - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Максимилиано
|Фамилия
|Герреро
|Команда
|Универсидад де Чили
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ла Серена
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 2000 (24 года)
|Рост
|170
|Имя
|Максимилиано
|Фамилия
|Герреро
|Команда
|Универсидад де Чили
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ла Серена
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 2000 (24 года)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.06.2024
|Был в запасе
|Чили
|0:1
|Аргентина
|Кубок Америки, 2 тур
|22.06.2024
|Был в запасе
|Перу
|0:0
|Чили
|Кубок Америки, 1 тур
|12.06.2024
|Был в запасе
|Чили
|3:0
|Парагвай
|Товарищеские матчи. Сборные
|02.06.2024
|1' - 90'
|Эвертон Винья-дель-Мар
|1:2
|Универсидад де Чили
|Чили. Примера, 15 тур