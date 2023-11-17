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    Максимилиано Герреро - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Максимилиано
    Фамилия Герреро
    Команда Универсидад де Чили
    Состав Основной
    Родной город Ла Серена
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 января 2000 (24 года)
    Рост 170
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.06.2024 Был в запасе Чили 0:1 Аргентина Кубок Америки, 2 тур
    22.06.2024 Был в запасе Перу 0:0 Чили Кубок Америки, 1 тур
    12.06.2024 Был в запасе Чили 3:0 Парагвай Товарищеские матчи. Сборные
    02.06.2024 1' - 90' Эвертон Винья-дель-Мар 1:2 Универсидад де Чили Чили. Примера, 15 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чили 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.11.2023 Был в запасе Эквадор 1:0 Чили
    17.11.2023 78' -90' Чили 0:0 Парагвай
    Россия
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