Константин Шоронов - статистика
#79 | Нападающий
|Имя
|Константин
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Шоронов
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 2006 (18 лет)
|Имя
|Константин
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Шоронов
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|46' - 90'
|Кр. Советов (мол)
|0:7
|Локомотив (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|77' - 90'
|Локомотив (мол)
|2:1
|Сочи (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|67' - 90'
|Рубин (мол)
|0:2
|Локомотив (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|90' - 90'
|Локомотив (мол)
|2:0
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив (мол)
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|46' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:7
|Локомотив (мол) (Москва)
|19.04.2024
|77' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Сочи (мол) (Сочи)
|12.04.2024
|67' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|05.04.2024
|90' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|29.03.2024
|86' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Локомотив (мол) (Москва)