Данил Малышев - статистика
#94 | Полузащитник
|Имя
|Данил
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Малышев
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 января 2006 (18 лет)
|Имя
|Данил
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Малышев
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 января 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол)
|1:2
|Ростов (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|46' - 90'
|Ростов (мол)
|3:1
|Факел (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|71'
|12.04.2024
|1' - 56'
|Зенит (мол)
|2:1
|Ростов (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|66' - 90'
|Ростов (мол)
|0:3
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.04.2024
|46' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Факел (мол) (Воронеж)
|71'
|12.04.2024
|1' -56'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|05.04.2024
|66' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|29.03.2024
|1' -81'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)