Роман Зайцев - статистика
#67 | Полузащитник
|Имя
|Роман
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Зайцев
|Команда
|Сочи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 октября 2005 (18 лет)
|Имя
|Роман
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Зайцев
|Команда
|Сочи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 октября 2005 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 75'
|Сочи (мол)
|0:1
|Краснодар (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|1' - 90'
|Локомотив (мол)
|2:1
|Сочи (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|82' - 90'
|Сочи (мол)
|2:0
|Кр. Советов (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|72' - 90'
|Сочи (мол)
|2:1
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи (мол)
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -75'
|Сочи (мол) (Сочи)
|0:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|19.04.2024
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Сочи (мол) (Сочи)
|12.04.2024
|82' -90'
|Сочи (мол) (Сочи)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|05.04.2024
|72' -90'
|Сочи (мол) (Сочи)
|2:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|29.03.2024
|73' -90'
|Сочи (мол) (Сочи)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|14.03.2024
|1' -68'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:2
|Сочи (мол) (Сочи)
|08.03.2024
|60' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Сочи (мол) (Сочи)