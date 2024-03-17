Tyrese Spicer - статистика
#16 | Нападающий
|Имя
|Tyrese Spicer
|Команда
|Торонто
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Tyrese Spicer
|Команда
|Торонто
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.05.2024
|1' - 9'
|Торонто
|0:0
|Даллас
|США. МЛС, 15 тур
|28.04.2024
|69' - 90'
|Орландо Сити
|1:2
|Торонто
|США. МЛС, 14 тур
|87'
|21.04.2024
|1' - 90'
|Торонто
|1:0
|Нью-Инглэнд Революшн
|США. МЛС, 12 тур
|07.04.2024
|1' - 90'
|Ванкувер Уайткепс
|4:0
|Торонто
|США. МЛС, 10 тур
|45'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торонто
|6
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2024
|1' -9'
|Торонто (Торонто)
|0:0
|Даллас (Даллас)
|28.04.2024
|69' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|1:2
|Торонто (Торонто)
|87'
|21.04.2024
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|1:0
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|07.04.2024
|1' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|4:0
|Торонто (Торонто)
|45'
|31.03.2024
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|1:3
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|24.03.2024
|1' -81'
|Торонто (Торонто)
|2:0
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|35'
|17.03.2024
|75' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|2:1
|Торонто (Торонто)