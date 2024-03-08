Владимир Жариков - статистика
#75 | Нападающий
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Жариков
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 мая 2006 (17 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Жариков
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 мая 2006 (17 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.04.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол)
|2:3
|Зенит (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|1' - 46'
|Зенит (мол)
|2:1
|Ростов (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|ЦСКА (мол)
|0:2
|Зенит (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|2
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|12.04.2024
|1' -46'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|05.04.2024
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.03.2024
|46' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|56' 82'
|15.03.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:0
|Факел (мол) (Воронеж)