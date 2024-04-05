Богдан Раков - статистика
#35 | Вратарь
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Раков
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 марта 2006 (18 лет)
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Раков
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 марта 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|Был в запасе
|Ахмат (мол)
|2:4
|ЦСКА (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|Оренбург (мол)
|0:4
|Ахмат (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Ахмат (мол)
|2:0
|Факел (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур