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Игнат Тереховский
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Игнат Тереховский - новости
Краснодар
27 марта 2006 (18 лет)
#32 | Вратарь
192 см
Россия
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Новости
«Акрон» объявил о переходе вратаря «Краснодара»
11 февраля
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