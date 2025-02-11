«Акрон» объявил о переходе вратаря «Краснодара»

Игнат Тереховский официально вернулся в «Акрон» после четырех лет в «Краснодаре».

18-летний вратарь перешел в клуб из Тольятти за 1 миллион 200 тысяч рублей.

«Игнат Тереховский является уроженцем Тольятти, где занимался футболом до своего 14-летия.

Затем вратарь отправился в Академию ФК «Краснодар»: за четыре года в стане чeрно-зелeных Тереховский успел сыграть в ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2, а также провeл сезон в МФЛ, став не только бронзовым призeром, но и автором лучшего гола турнира по версии подписчиков лиги», – говорится в пресс-релизе «Акрона».