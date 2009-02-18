Флорин Чернат - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Флорин
|Фамилия
|Чернат
|Команда
|Оцелул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 мая 1980 (42 года)
|Рост
|171
|Вес
|66
|Имя
|Флорин
|Фамилия
|Чернат
|Команда
|Оцелул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 мая 1980 (42 года)
|Рост
|171
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2009
|84' -90'
|Динамо (Киев)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|16.04.2009
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|3:0
|ПСЖ (Париж)
|09.04.2009
|75' -90'
|ПСЖ (Париж)
|0:0
|Динамо (Киев)
|12.03.2009
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|26.02.2009
|65' -89'
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Динамо (Киев)
|18.02.2009
|46' -90'
|Динамо (Киев)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)