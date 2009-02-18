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    Флорин Чернат - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Флорин
    Фамилия Чернат
    Команда Оцелул
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 мая 1980 (42 года)
    Рост 171
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.04.2009 84' -90' Динамо (Киев) 1:1 Шахтер (Донецк)
    16.04.2009 Был в запасе Динамо (Киев) 3:0 ПСЖ (Париж)
    09.04.2009 75' -90' ПСЖ (Париж) 0:0 Динамо (Киев)
    12.03.2009 Был в запасе Динамо (Киев) 1:0 Металлист (Харьков)
    26.02.2009 65' -89' Валенсия (Валенсия) 2:2 Динамо (Киев)
    18.02.2009 46' -90' Динамо (Киев) 1:1 Валенсия (Валенсия)
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