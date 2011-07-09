Александр Гурули - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Гурули
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Гурули
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карпаты
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2011
|67' -90'
|Карпаты (Львов)
|0:5
|Шахтер (Донецк)
|22.10.2011
|1' -46'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|16.10.2011
|1' -72'
|Карпаты (Львов)
|0:3
|Арсенал (Киев)
|01.10.2011
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:2
|Карпаты (Львов)
|26.09.2011
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|2:1
|Карпаты (Львов)
|17.09.2011
|76' -90'
|Карпаты (Львов)
|0:0
|09.07.2011
|63' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:0
|Карпаты (Львов)