Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Александр Гурули - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Александр
    Фамилия Гурули
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 ноября 1985 (37 лет)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карпаты 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2011 67' -90' Карпаты (Львов) 0:5 Шахтер (Донецк)
    22.10.2011 1' -46' Кривбасс (Кривой Рог) 1:1 Карпаты (Львов)
    16.10.2011 1' -72' Карпаты (Львов) 0:3 Арсенал (Киев)
    01.10.2011 1' -90' Волынь (Луцк) 0:2 Карпаты (Львов)
    26.09.2011 1' -90' Металлург (Донецк) 2:1 Карпаты (Львов)
    17.09.2011 76' -90' Карпаты (Львов) 0:0
    09.07.2011 63' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:0 Карпаты (Львов)
    • Читайте нас: 
    11