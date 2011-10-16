Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Арсенал
Карпаты - Арсенал: обзор матча 16 октября 2011
Карпаты
16.10.2011, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
7'
М. Одибе
66'
И. Мазилу
74'
И. Мазилу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Арсенал
+2
Желтая карточка
А. Грицай
Желтая карточка
С. Симоненко
Замена
А. Грицай
️️️️
Г. Флореску
Желтая карточка
Лукас
Замена
А. Богданов
️️️️
М. Шацких
ГОЛ! 0:3!
И. Мазилу
Замена
С. Зенев
️️️️
А. Гурули
ГОЛ! 0:2!
И. Мазилу
Пас отдал
А. Максимов
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
С. Годвин
Замена
И. Мазилу
️️️️
В. Гоменюк
Замена
В. Батиста
️️️️
И. Худобяк
Желтая карточка
А. Федецкий
ГОЛ! 0:1!
М. Одибе
Пас отдал
С. Миколюнас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
16
Максим Шацких
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
20
Сергей Зенев
ЦФ
80
Вильям Батиста
ЦФ
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
6
Флорин Шоава
ЦЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
4-2-3-1
22
Тлумак
35
Ощипко
4
Милошевич
20
Гомес
44
Федецкий
7
Годвин
19
Ткачук
9
Гурули
32
Голодюк
16
Худобяк
7
Лукас
3-2-3-2
23
Погорелый
11
Лампи
14
Полевой
20
Одибе
13
Миколюнас
44
Симоненко
16
Шацких
5
Флореску
25
Максимов
8
Гоменюк
39
Ковпак
7
Годвин
9
Мартынюк
9
Мартынюк
7
Годвин
9
Гурули
20
Зенев
20
Зенев
9
Гурули
16
Худобяк
80
Батиста
80
Батиста
16
Худобяк
5
Флореску
35
Грицай
35
Грицай
5
Флореску
16
Шацких
90
Богданов
90
Богданов
16
Шацких
8
Гоменюк
7
Мазилу
7
Мазилу
8
Гоменюк
Остались в запасе
Карпаты
Арсенал
31
Александр Ильющенков
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
12
Евгений Боровик
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
6
Флорин Шоава
ЦЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
Остались в запасе
31
Александр Ильющенков
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
Остались в запасе
12
Евгений Боровик
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
6
Флорин Шоава
ЦЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Карпаты - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Украина
Новости команд
Все
Карпаты
Арсенал
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Карпаты» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Карпаты» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Товарищеские матчи. «Локомотив» и «Арсенал» минимально обыграли «Целе» и «Карабах»
2021.07.11 20:05
1
КДК оштрафовал «Спартак» и «Арсенал» суммарно почти на 1 миллион рублей из-за беспорядков на трибунах
2021.05.06 18:49
5
Шипшев, Евсеев и Черевченко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в декабре
2019.12.10 10:44
6
Экс-тренер «Спартака» Грозный покинул киевский «Арсенал»
2019.01.09 15:32
3
Фанаты «Карпат» на матче чемпионата Украины сожгли российский флаг
2018.12.03 22:47
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+