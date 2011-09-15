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    Леонардо - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Леонардо
    Отчество Родригес
    Фамилия Перейра
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 сентября 1986 (36 лет)
    Рост 171
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 5 2 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.12.2011 63' -90' АЕК (Афины) 1:2 Андерлехт (Брюссель)
    90'
    04.11.2011 46' -90' АЕК (Афины) 1:3 Локомотив (Москва)
    61'
    20.10.2011 66' -90' Локомотив (Москва) 3:1 АЕК (Афины)
    89'
    29.09.2011 1' -67' АЕК (Афины) 1:2 Штурм (Грац)
    50'
    15.09.2011 1' -71' Андерлехт (Брюссель) 4:1 АЕК (Афины)
    36'
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