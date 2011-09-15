Леонардо - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Леонардо
|Отчество
|Родригес
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|171
|Вес
|67
|Имя
|Леонардо
|Отчество
|Родригес
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|171
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|5
|2
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2011
|63' -90'
|АЕК (Афины)
|1:2
|Андерлехт (Брюссель)
|90'
|04.11.2011
|46' -90'
|АЕК (Афины)
|1:3
|Локомотив (Москва)
|61'
|20.10.2011
|66' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:1
|АЕК (Афины)
|89'
|29.09.2011
|1' -67'
|АЕК (Афины)
|1:2
|Штурм (Грац)
|50'
|15.09.2011
|1' -71'
|Андерлехт (Брюссель)
|4:1
|АЕК (Афины)
|36'