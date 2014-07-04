Статистика по турнирам

Клубный чемпионат мира 2014 Чемпионат мира 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Трофей Луиджи Берлускони 2012 Италия. Серия А 2011/2012 Кубок Америки 2011 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009 Франция. Лига 1 2007/2008