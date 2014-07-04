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Марио Йепес
Статистика
Марио Йепес - статистика
Завершил карьеру
13 января 1976 (50), Кали
#33 | Защитник
187 см | 83 кг
Колумбия | Франция
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Клубный чемпионат мира 2014
Чемпионат мира 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Трофей Луиджи Берлускони 2012
Италия. Серия А 2011/2012
Кубок Америки 2011
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Колумбия
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, 1/4 финала
Бразилия
2 : 1
04.07.2014
Колумбия
1' - 90'
71'
Чемпионат мира, 1/8 финала
Колумбия
2 : 0
28.06.2014
Уругвай
1' - 90'
Чемпионат мира, 3 тур
Япония
1 : 4
24.06.2014
Колумбия
Был в запасе
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
2 : 1
19.06.2014
Кот-д'Ивуар
1' - 90'
Чемпионат мира, 1 тур
Колумбия
3 : 0
14.06.2014
Греция
1' - 90'
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