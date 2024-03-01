Шароф Мухитдинов - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Шароф
|Отчество
|Нияткуль оглы
|Фамилия
|Мухитдинов
|Команда
|Насаф
|Состав
|Основной
|Родной город
|Джизак
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июля 1997 (27 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Шароф
|Отчество
|Нияткуль оглы
|Фамилия
|Мухитдинов
|Команда
|Насаф
|Состав
|Основной
|Родной город
|Джизак
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июля 1997 (27 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Насаф
|5
|0
|3
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2024
|1' -90'
|ОКМК (Алмалык)
|3:4
|Насаф (Карши)
|30.03.2024
|1' -71'
|Андижан (Андижан)
|1:1
|Насаф (Карши)
|10'
|16.03.2024
|1' -65'
|Насаф (Карши)
|2:1
|Кызылкум (Зарафшон)
|08.03.2024
|1' -90'
|Пахтакор (Ташкент)
|0:0
|Насаф (Карши)
|01.03.2024
|1' -90'
|Насаф (Карши)
|2:0
|Олимпик (Ташкент)