Голиб Гайбуллаев - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Голиб
|Фамилия
|Гайбуллаев
|Команда
|Насаф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 января 1996 (28 лет)
|Имя
|Голиб
|Фамилия
|Гайбуллаев
|Команда
|Насаф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 января 1996 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Насаф
|5
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2024
|1' -90'
|ОКМК (Алмалык)
|3:4
|Насаф (Карши)
|30.03.2024
|1' -89'
|Андижан (Андижан)
|1:1
|Насаф (Карши)
|16.03.2024
|66' -90'
|Насаф (Карши)
|2:1
|Кызылкум (Зарафшон)
|08.03.2024
|1' -90'
|Пахтакор (Ташкент)
|0:0
|Насаф (Карши)
|01.03.2024
|1' -90'
|Насаф (Карши)
|2:0
|Олимпик (Ташкент)