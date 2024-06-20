Новак Мичович - статистика
#35 | Вратарь
|Имя
|Новак
|Фамилия
|Мичович
|Команда
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 октября 2001 (22 года)
|Рост
|190
|Имя
|Новак
|Фамилия
|Мичович
|Команда
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 октября 2001 (22 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.08.2024
|1' - 90'
|Гвадалахара
|
2:2
(4:5)п
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Кубок лиг Северной Америки, 3 тур
|01.08.2024
|1' - 90'
|Сан-Хосе
|1:2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Кубок лиг Северной Америки, 2 тур
|21.07.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:2
|Портленд
|США. МЛС, 37 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.07.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|3:2
|Портленд (Портленд)
|18.07.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|3:2
|Колорадо (Денвер)
|14.07.2024
|Был в запасе
|Даллас (Даллас)
|2:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|08.07.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:1
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|05.07.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|1:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|30.06.2024
|Был в запасе
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|0:3
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|23.06.2024
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|0:1
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|20.06.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|16.06.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|4:2
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|02.06.2024
|1' -90'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|2:1
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|30.05.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|3:1
|Даллас (Даллас)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:1
|Динамо Хьюстон (Хьюстон)
|19.05.2024
|1' -90'
|Шарлотт (Шарлотт)
|0:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|16.05.2024
|Был в запасе
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|2:2
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|06.05.2024
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|2:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|22.04.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|4:3
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:3
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:1
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|24.03.2024
|Был в запасе
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|2:3
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|3:3
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:2
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:3
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|26.02.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|1:1
|Интер (Майами)