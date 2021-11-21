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Набиль Дирар
Статистика
Набиль Дирар - статистика
Завершил карьеру
25 февраля 1986 (40)
#8 | Полузащитник
182 см | 79 кг
Марокко | Бельгия
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Статистика по турнирам
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Лига Европы 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Касымпаша
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 13 тур
Касымпаша
1 : 3
21.11.2021
Карагюмрюк
60' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Касымпаша
2 : 0
30.10.2021
Йени Малатьяспор
1' - 89'
Турция. Суперлига, 10 тур
Ризеспор
2 : 1
23.10.2021
Касымпаша
90' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Касымпаша
1 : 2
17.10.2021
Гезтепе
1' - 65'
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
2 : 1
03.10.2021
Касымпаша
46' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Кайсериспор
2 : 0
11.09.2021
Касымпаша
67' - 90'
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