Эмил Рилке - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Эмил
|Фамилия
|Рилке
|Команда
|Жилина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|176
|Вес
|67
|Имя
|Эмил
|Фамилия
|Рилке
|Команда
|Жилина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|176
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жилина
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2010
|46' -90'
|Жилина (Жилина)
|1:2
|Спартак (Москва)
|23.11.2010
|90' -90'
|Челси (Лондон)
|2:1
|Жилина (Жилина)
|03.11.2010
|Был в запасе
|Жилина (Жилина)
|0:7
|Марсель (Марсель)
|19.10.2010
|63' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Жилина (Жилина)
|28.09.2010
|1' -65'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Жилина (Жилина)
|15.09.2010
|1' -57'
|Жилина (Жилина)
|1:4
|Челси (Лондон)