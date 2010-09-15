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    Эмил Рилке - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Эмил
    Фамилия Рилке
    Команда Жилина
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 ноября 1983 (39 лет)
    Рост 176
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жилина 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2010 46' -90' Жилина (Жилина) 1:2 Спартак (Москва)
    23.11.2010 90' -90' Челси (Лондон) 2:1 Жилина (Жилина)
    03.11.2010 Был в запасе Жилина (Жилина) 0:7 Марсель (Марсель)
    19.10.2010 63' -90' Марсель (Марсель) 1:0 Жилина (Жилина)
    28.09.2010 1' -65' Спартак (Москва) 3:0 Жилина (Жилина)
    15.09.2010 1' -57' Жилина (Жилина) 1:4 Челси (Лондон)
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