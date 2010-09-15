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    Ондржей Шурек - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Ондржей
    Фамилия Шурек
    Команда Высочина
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 апреля 1983 (39 лет)
    Рост 187
    Вес 87
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жилина 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2010 Был в запасе Жилина (Жилина) 1:2 Спартак (Москва)
    23.11.2010 Был в запасе Челси (Лондон) 2:1 Жилина (Жилина)
    03.11.2010 1' -90' Жилина (Жилина) 0:7 Марсель (Марсель)
    19.10.2010 1' -90' Марсель (Марсель) 1:0 Жилина (Жилина)
    28.09.2010 1' -90' Спартак (Москва) 3:0 Жилина (Жилина)
    15.09.2010 Был в запасе Жилина (Жилина) 1:4 Челси (Лондон)
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