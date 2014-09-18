Душан Перниш - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Душан
|Фамилия
|Перниш
|Команда
|Ираклис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 ноября 1984 (38 лет)
|Рост
|193
|Вес
|87
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Душан
|Фамилия
|Перниш
|Команда
|Ираклис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 ноября 1984 (38 лет)
|Рост
|193
|Вес
|87
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|5
|-17
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2014
|1' -90'
|Слован (Братислава)
|1:3
|Янг Бойз (Берн)
|06.11.2014
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|4:0
|Слован (Братислава)
|23.10.2014
|1' -90'
|Слован (Братислава)
|0:3
|Спарта (Прага)
|02.10.2014
|1' -90'
|Слован (Братислава)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|18.09.2014
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|5:0
|Слован (Братислава)