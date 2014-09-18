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    Душан Перниш - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Душан
    Фамилия Перниш
    Команда Ираклис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 28 ноября 1984 (38 лет)
    Рост 193
    Вес 87
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 5 -17 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2014 1' -90' Слован (Братислава) 1:3 Янг Бойз (Берн)
    06.11.2014 1' -90' Спарта (Прага) 4:0 Слован (Братислава)
    23.10.2014 1' -90' Слован (Братислава) 0:3 Спарта (Прага)
    02.10.2014 1' -90' Слован (Братислава) 0:2 Наполи (Неаполь)
    18.09.2014 1' -90' Янг Бойз (Берн) 5:0 Слован (Братислава)
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