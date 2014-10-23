Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Спарта
Слован - Спарта: обзор матча 23 октября 2014
Слован
23.10.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 3 тур
0 : 3
Завершен
Спарта
56'
Д. Лафата
61'
Т. Конате
82'
Л. Крейчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Спарта
90'
+1
Замена
Л. Маречек
️️️️
Б. Докал
86'
Замена
Т. Прикрыл
️️️️
Д. Лафата
82'
ГОЛ! 0:3!
Л. Крейчи
Пас отдал
Т. Конате
80'
Замена
К. Вацек
️️️️
М. Матейовски
Замена
П. Форжт
️️️️
Ю. Галенар
79'
Замена
Д. Гудак
️️️️
Э. Грендель
76'
61'
ГОЛ! 0:2!
Т. Конате
Пас отдал
К. Намойнесу
Замена
Ф. Кубик
️️️️
Т. Яблонски
59'
56'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лафата
Пас отдал
Л. Крейчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
30
Душан Перниш
ВР
4
Эрик Чикош
ЦЗ
6
Томаш Яблонски
ЦЗ
16
Николас Горосито
ЦЗ
18
Мамаду Багайоко
ЦЗ
10
Игор Жофчак
ЛП
20
Сейдуба Сума
ЦП
21
Кристиан Колчак
ЦП
18
Рихард Лашик
ЦП
8
Эрик Грендель
ЦП
9
Юрай Галенар
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Спарта
35
Давид Бичик
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
26
Коста Намойнесу
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
6
Лукаш Ваха
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
18
Тьемоко Конате
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Слован
22
Мартин Полачек
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
26
Давид Гудак
ЦЗ
95
Марко Милинкович
ЛВ
12
Карол Месарош
ЦП
77
Лестер Пелтье
ПП
6
Павел Форжт
ЦФ
Спарта
1
Марек Штех
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
7
Камил Вацек
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
14
Томаш Прикрыл
ЦФ
19
Роман Беднар
ЦФ
4-5-1
30
Перниш
4
Чикош
16
Горосито
18
Багайоко
6
Яблонски
10
Жофчак
21
Колчак
18
Лашик
8
Грендель
20
Сума
9
Галенар
4-5-1
35
Бичик
3
Кадержабек
26
Намойнесу
25
Холек
14
Брабец
6
Ваха
18
Конате
9
Докал
7
Крейчи
8
Матейовски
21
Лафата
9
Галенар
6
Форжт
6
Форжт
9
Галенар
6
Яблонски
7
Кубик
7
Кубик
6
Яблонски
8
Грендель
26
Гудак
26
Гудак
8
Грендель
21
Лафата
14
Прикрыл
14
Прикрыл
21
Лафата
9
Докал
23
Маречек
23
Маречек
9
Докал
8
Матейовски
7
Вацек
7
Вацек
8
Матейовски
Остались в запасе
Слован
Спарта
95
Марко Милинкович
ЛВ
22
Мартин Полачек
ВР
12
Карол Месарош
ЦП
77
Лестер Пелтье
ПП
Главный тренер
Франтишек Штрака
1
Марек Штех
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
19
Роман Беднар
ЦФ
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Остались в запасе
95
Марко Милинкович
ЛВ
22
Мартин Полачек
ВР
12
Карол Месарош
ЦП
77
Лестер Пелтье
ПП
Остались в запасе
1
Марек Штех
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
19
Роман Беднар
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Статистика матча Слован - Спарта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
- : -
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Стрембергсон
(Евле)
Стадион:
Пасьенки
Новости команд
Все
Слован
Спарта
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Только одна команда идет в ЛЧ без очков после четырех туров – с ней работает экс-тренер «Ахмата»
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«ЛАСК» – «Слован» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Только одна команда идет в ЛЧ без очков после четырех туров – с ней работает экс-тренер «Ахмата»
5 ноября
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«ЛАСК» – «Слован» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «ЛАСКа» и «Слована» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Рома» – «Слован Братислава»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Спарта» – «Лиллестрeм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+