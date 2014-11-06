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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Слован
Спарта - Слован: обзор матча 06 ноября 2014
Спарта
06.11.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 4 тур
4 : 0
Завершен
Слован
29'
Д. Лафата
32'
Л. Крейчи
74'
К. Намойнесу
84'
Д. Лафата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Слован
Замена
Р. Беднар
️️️️
Д. Лафата
89'
ГОЛ! 4:0!
Д. Лафата
Пас отдал
П. Кадержабек
84'
82'
Замена
С. Штефаник
️️️️
Э. Грендель
Замена
Л. Маречек
️️️️
Л. Ваха
79'
ГОЛ! 3:0!
К. Намойнесу
Пас отдал
Д. Лафата
74'
73'
Замена
Р. Виттек
️️️️
Ф. Кубик
Замена
К. Вацек
️️️️
Б. Докал
72'
59'
Желтая карточка
М. Багайоко
46'
Замена
С. Сума
️️️️
Л. Пелтье
39'
Желтая карточка
Л. Пелтье
ГОЛ! 2:0!
Л. Крейчи
Пас отдал
М. Матейовски
32'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лафата
Пас отдал
Л. Ваха
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
35
Давид Бичик
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
26
Коста Намойнесу
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Тьемоко Конате
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
6
Лукаш Ваха
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Слован
30
Душан Перниш
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
4
Эрик Чикош
ЦЗ
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
18
Мамаду Багайоко
ЦЗ
10
Игор Жофчак
ЛП
95
Марко Милинкович
ЛВ
21
Кристиан Колчак
ЦП
18
Рихард Лашик
ЦП
8
Эрик Грендель
ЦП
77
Лестер Пелтье
ПП
Главный тренер
Франтишек Штрака
Спарта
1
Марек Штех
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
15
Радослав Ковач
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
19
Роман Беднар
ЦФ
Слован
22
Мартин Полачек
ВР
6
Томаш Яблонски
ЦЗ
26
Давид Гудак
ЦЗ
20
Сейдуба Сума
ЦП
9
Юрай Галенар
ЦФ
17
Самуэль Штефаник
ЦФ
33
Роберт Виттек
ЦФ
4-5-1
35
Бичик
14
Брабец
26
Намойнесу
25
Холек
3
Кадержабек
9
Докал
6
Ваха
8
Матейовски
7
Крейчи
18
Конате
21
Лафата
4-5-1
30
Перниш
4
Чикош
25
Ниняй
18
Багайоко
7
Кубик
77
Пелтье
21
Колчак
18
Лашик
8
Грендель
10
Жофчак
95
Милинкович
6
Ваха
23
Маречек
23
Маречек
6
Ваха
9
Докал
7
Вацек
7
Вацек
9
Докал
21
Лафата
19
Беднар
19
Беднар
21
Лафата
77
Пелтье
20
Сума
20
Сума
77
Пелтье
8
Грендель
17
Штефаник
17
Штефаник
8
Грендель
7
Кубик
33
Виттек
33
Виттек
7
Кубик
Остались в запасе
Спарта
Слован
1
Марек Штех
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
Главный тренер
Витезлав Лавичка
6
Томаш Яблонски
ЦЗ
9
Юрай Галенар
ЦФ
22
Мартин Полачек
ВР
26
Давид Гудак
ЦЗ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Остались в запасе
1
Марек Штех
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
Остались в запасе
6
Томаш Яблонски
ЦЗ
9
Юрай Галенар
ЦФ
22
Мартин Полачек
ВР
26
Давид Гудак
ЦЗ
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Главный тренер
Франтишек Штрака
Статистика матча Спарта - Слован
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
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Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
- : -
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Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
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Словакия. Найк Лига, 3 тур
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0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Дженерали Арена
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