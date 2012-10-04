Кристиан Гриндхейм - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Гриндхейм
|Команда
|Волеренга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|179
|Вес
|75
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Гриндхейм
|Команда
|Волеренга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|179
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|ФКСБ (Бухарест)
|23.11.2012
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|1:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|08.11.2012
|1' -58'
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:2
|Штутгарт (Штутгарт)
|25.10.2012
|79' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|0:0
|Копенгаген (Копенгаген)
|04.10.2012
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|1:0
|Копенгаген (Копенгаген)