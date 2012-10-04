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    Кристиан Гриндхейм - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Кристиан
    Фамилия Гриндхейм
    Команда Волеренга
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 июля 1983 (39 лет)
    Рост 179
    Вес 75
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Копенгаген 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2012 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 1:1 ФКСБ (Бухарест)
    23.11.2012 Был в запасе Мольде (Мольде) 1:2 Копенгаген (Копенгаген)
    08.11.2012 1' -58' Копенгаген (Копенгаген) 0:2 Штутгарт (Штутгарт)
    25.10.2012 79' -90' Штутгарт (Штутгарт) 0:0 Копенгаген (Копенгаген)
    04.10.2012 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 1:0 Копенгаген (Копенгаген)
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