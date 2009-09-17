Михаэль Дингсдаг - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Михаэль
|Фамилия
|Дингсдаг
|Команда
|Грассхоппер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 октября 1982 (40 лет)
|Рост
|189
|Вес
|81
|Имя
|Михаэль
|Фамилия
|Дингсдаг
|Команда
|Грассхоппер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 октября 1982 (40 лет)
|Рост
|189
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Херенвен
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2009
|Был в запасе
|Херенвен (Херенвен)
|5:0
|Вентспилс (Вентспилс)
|03.12.2009
|1' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|1:1
|Херенвен (Херенвен)
|05.11.2009
|Был в запасе
|Херенвен (Херенвен)
|2:3
|Герта (Берлин)
|22.10.2009
|1' -90'
|Герта (Берлин)
|0:1
|Херенвен (Херенвен)
|01.10.2009
|1' -90'
|Вентспилс (Вентспилс)
|0:0
|Херенвен (Херенвен)
|90'
|17.09.2009
|1' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|2:3
|Спортинг (Лиссабон)
|77'