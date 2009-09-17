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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Херенвен - Спортинг
Херенвен - Спортинг: обзор матча 17 сентября 2009
Херенвен
17.09.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 1 тур
2 : 3
Завершен
Спортинг
12'
Д. Сибон
77'
М. Дингсдаг
17'
Лиедсон
40'
Лиедсон
88'
Лиедсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - Спортинг
Замена
Тонел
️️️️
С. Вукчевич
ГОЛ! 2:3!
Лиедсон
Пас отдал
Ж. Моутинью
Замена
М. Пападопулос
️️️️
Д. Сибон
Замена
М. Анхель Ангуло
️️️️
М. Фернандес
Желтая карточка
У. Ассаиди
ГОЛ! 2:2!
М. Дингсдаг
Замена
У. Ассаиди
️️️️
К. Гриндхейм
Желтая карточка
М. Велозу
Замена
Э. Поштига
️️️️
Я. Джало
Замена
В. Эльм
️️️️
Г. Попов
ГОЛ! 1:2!
Лиедсон
Пас отдал
М. Фернандес
17'
ГОЛ! 1:1!
Лиедсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Сибон
Пас отдал
Г. Попов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
1
Мартин Лейсал
ВР
32
Кристиан Бах Бак
ЛЗ
4
Михель Бреуэр
(К)
ЦЗ
23
Михаэль Дингсдаг
ЦЗ
3
Горан Попов
ПЗ
2
Михал Швец
ЦП
19
Кристиан Гриндхейм
ЦП
23
Эрнан Пабло Лосада
АП
7
Рой Беренс
ЛФ
35
Джералд Сибон
ЦФ
12
Пауло Энрике
РФ
Главный тренер
Тронд Сольед
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
78
Абел
ЛЗ
4
Полга
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦЗ
4
Марку Канейра
ПЗ
44
Мигель Велозу
ОП
8
Жоао Моутинью
(К)
ЦП
3
Симон Вукчевич
ЦП
14
Матиас Фернандес
АП
16
Янник Джало
ЦФ
19
Лиедсон
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Херенвен
25
Брайан Вандербуше
ВР
23
Игор Джурич
ЦЗ
37
Джерри Конинг
ПЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
12
Виктор Эльм
ЦП
7
Патрик Ингельстен
ЦФ
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Спортинг
33
Рикарду Батишта
ВР
5
Леандро Грими
ЛЗ
4
Тонел
ЦЗ
17
Мигель Анхель Ангуло
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
4-2-1-3
1
Лейсал
32
Бах Бак
4
Бреуэр
23
Дингсдаг
3
Попов
2
Швец
19
Гриндхейм
23
Лосада
7
Беренс
35
Сибон
12
Энрике
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
4
Канейра
4
Полга
23
Карришу
78
Абел
44
Велозу
8
Моутинью
3
Вукчевич
14
Фернандес
19
Лиедсон
16
Джало
3
Попов
12
Эльм
12
Эльм
3
Попов
19
Гриндхейм
24
Ассаиди
24
Ассаиди
19
Гриндхейм
35
Сибон
27
Пападопулос
27
Пападопулос
35
Сибон
3
Вукчевич
4
Тонел
4
Тонел
3
Вукчевич
14
Фернандес
17
Ангуло
17
Ангуло
14
Фернандес
16
Джало
9
Поштига
9
Поштига
16
Джало
Остались в запасе
Херенвен
Спортинг
23
Игор Джурич
ЦЗ
7
Патрик Ингельстен
ЦФ
25
Брайан Вандербуше
ВР
37
Джерри Конинг
ПЗ
Главный тренер
Тронд Сольед
33
Рикарду Батишта
ВР
5
Леандро Грими
ЛЗ
15
Адриен Силва
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
23
Игор Джурич
ЦЗ
7
Патрик Ингельстен
ЦФ
25
Брайан Вандербуше
ВР
37
Джерри Конинг
ПЗ
Остались в запасе
33
Рикарду Батишта
ВР
5
Леандро Грими
ЛЗ
15
Адриен Силва
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Тронд Сольед
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Херенвен - Спортинг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
ПСВ
2 : 0
09.10.2026
Херенвен
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
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Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Тихон Калугин
Олег Целовальников (оба - Россия)
Делегат:
Корнел Кристиан Биволару (Румыния)
Стадион:
Абе Ленстра
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 20:50 (прямая)
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