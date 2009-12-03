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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Херенвен
Спортинг - Херенвен: обзор матча 03 декабря 2009
Спортинг
03.12.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 5 тур
1 : 1
Завершен
Херенвен
90'
Л. Грими
47'
У. Ассаиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Херенвен
ГОЛ! 1:1!
Л. Грими
Замена
Т. Эльюнусси
️️️️
У. Ассаиди
Замена
П. Энрике
️️️️
М. Пападопулос
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Э. Поштига
Желтая карточка
В. Эльм
Замена
М. Вейринен
️️️️
К. Гриндхейм
Желтая карточка
Г. Попов
Желтая карточка
Лиедсон
ГОЛ! 0:1!
У. Ассаиди
Замена
М. Измайлов
️️️️
М. Фернандес
Замена
Л. Грими
️️️️
М. Канейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Полга
ЦЗ
4
Марку Канейра
ПЗ
0
Педро Силва
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
19
Лиедсон
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Херенвен
25
Брайан Вандербуше
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
23
Михаэль Дингсдаг
ЦЗ
4
Михель Бреуэр
ЦЗ
32
Кристиан Бах Бак
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
12
Виктор Эльм
ЦП
19
Кристиан Гриндхейм
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
23
Эрнан Пабло Лосада
АП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Главный тренер
Тронд Сольед
Спортинг
88
Владимир Стойкович
ВР
5
Леандро Грими
ЛЗ
4
Тонел
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
2
Марат Измайлов
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
29
Карлос Салейру
ЦФ
Херенвен
1
Мартин Лейсал
ВР
23
Игор Джурич
ЦЗ
37
Джерри Конинг
ПЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
4
Мика Вейринен
АП
35
Джералд Сибон
ЦФ
12
Пауло Энрике
ЦФ
3-5-2
1
Патрисиу
4
Канейра
4
Полга
0
Силва
44
Велозу
23
Карришу
8
Моутинью
14
Фернандес
15
Силва
19
Лиедсон
9
Поштига
4-3-2-1
25
Вандербуше
23
Дингсдаг
4
Бреуэр
32
Бах Бак
3
Попов
12
Эльм
19
Гриндхейм
7
Беренс
23
Лосада
24
Ассаиди
27
Пападопулос
4
Канейра
5
Грими
5
Грими
4
Канейра
14
Фернандес
2
Измайлов
2
Измайлов
14
Фернандес
9
Поштига
10
Кайседо
10
Кайседо
9
Поштига
24
Ассаиди
18
Эльюнусси
18
Эльюнусси
24
Ассаиди
19
Гриндхейм
4
Вейринен
4
Вейринен
19
Гриндхейм
27
Пападопулос
12
Энрике
12
Энрике
27
Пападопулос
Остались в запасе
Спортинг
Херенвен
88
Владимир Стойкович
ВР
4
Тонел
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
29
Карлос Салейру
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
23
Игор Джурич
ЦЗ
1
Мартин Лейсал
ВР
37
Джерри Конинг
ПЗ
35
Джералд Сибон
ЦФ
Главный тренер
Тронд Сольед
Остались в запасе
88
Владимир Стойкович
ВР
4
Тонел
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
29
Карлос Салейру
ЦФ
Остались в запасе
23
Игор Джурич
ЦЗ
1
Мартин Лейсал
ВР
37
Джерри Конинг
ПЗ
35
Джералд Сибон
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Тронд Сольед
Статистика матча Спортинг - Херенвен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
ПСВ
2 : 0
09.10.2026
Херенвен
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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