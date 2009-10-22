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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Герта - Херенвен
Герта - Херенвен: обзор матча 22 октября 2009
Герта
22.10.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 3 тур
0 : 1
Завершен
Херенвен
36'
Э. Пабло Лосада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Херенвен
Вторая желтая
П. Эберт
Замена
П. Энрике
️️️️
У. Ассаиди
Желтая карточка
П. Эберт
Красная карточка
Д. Янмат
Замена
Д. Янмат
️️️️
К. Гриндхейм
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
Замена
Раффаэл
️️️️
С. Бигалке
Желтая карточка
У. Ассаиди
Замена
М. Швец
️️️️
Д. Сибон
Желтая карточка
А. Фридрих
Замена
Г. Качар
️️️️
Сисеро
Желтая карточка
К. Бах Бак
Замена
В. Домовчийски
️️️️
А. Вихнярек
ГОЛ! 0:1!
Э. Пабло Лосада
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
3
Арне Фридрих
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
16
Сисеро
ЦП
30
Саша Бигалке
ЛФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Херенвен
25
Брайан Вандербуше
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
32
Кристиан Бах Бак
ЦЗ
4
Михель Бреуэр
ЦЗ
23
Михаэль Дингсдаг
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
12
Виктор Эльм
ЦП
19
Кристиан Гриндхейм
ЦП
23
Эрнан Пабло Лосада
АП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
35
Джералд Сибон
ЦФ
Главный тренер
Тронд Сольед
Герта
23
Патрик Собцик
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
8
Пол Дардаи
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Херенвен
1
Мартин Лейсал
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
37
Джерри Конинг
ПЗ
2
Михал Швец
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
12
Пауло Энрике
ЦФ
3-2-2-3
30
Бурхерт
5
фон Берген
39
Пейчинович
28
Лустенбергер
3
Фридрих
2
Штайн
20
Эберт
16
Сисеро
30
Бигалке
18
Вихнярек
20
Рамос
4-2-2-2
25
Вандербуше
32
Бах Бак
4
Бреуэр
23
Дингсдаг
3
Попов
12
Эльм
19
Гриндхейм
23
Лосада
24
Ассаиди
35
Сибон
27
Пападопулос
16
Сисеро
20
Качар
20
Качар
16
Сисеро
30
Бигалке
11
Раффаэл
11
Раффаэл
30
Бигалке
18
Вихнярек
19
Домовчийски
19
Домовчийски
18
Вихнярек
19
Гриндхейм
22
Янмат
22
Янмат
19
Гриндхейм
35
Сибон
2
Швец
2
Швец
35
Сибон
24
Ассаиди
12
Энрике
12
Энрике
24
Ассаиди
Остались в запасе
Герта
Херенвен
23
Патрик Собцик
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
8
Пол Дардаи
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Мартин Лейсал
ВР
37
Джерри Конинг
ПЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Главный тренер
Тронд Сольед
Остались в запасе
23
Патрик Собцик
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
8
Пол Дардаи
ЦП
Остались в запасе
1
Мартин Лейсал
ВР
37
Джерри Конинг
ПЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Тронд Сольед
Статистика матча Герта - Херенвен
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
ПСВ
2 : 0
09.10.2026
Херенвен
Информация о матче
Главный судья:
Костас Капитанис
(Ларнака)
Стадион:
Олимпиаштадион
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