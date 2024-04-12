Тимур Уразов - статистика
#68 | Нападающий
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Маратович
|Фамилия
|Уразов
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Оренбург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 октября 2005 (18 лет)
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Маратович
|Фамилия
|Уразов
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Оренбург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 октября 2005 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург (мол)
|14
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2024
|1' -60'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|12.07.2024
|1' -61'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:2
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|05.07.2024
|59' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|28.06.2024
|88' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|17.05.2024
|1' -54'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|10.05.2024
|65' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:5
|ЦСКА (мол) (Москва)
|03.05.2024
|81' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|26.04.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|19.04.2024
|1' -81'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:4
|Ахмат (мол) (Грозный)
|60'
|12.04.2024
|1' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|68'
|05.04.2024
|1' -67'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|29.03.2024
|1' -76'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|44'
|15.03.2024
|1' -65'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:2
|Факел (мол) (Воронеж)
|08.03.2024
|1' -75'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)