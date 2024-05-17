Дамир Максимов - статистика
#92 | Защитник
|Имя
|Дамир
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Максимов
|Команда
|Кр. Советов (мол)
|Состав
|Основной
|Родной город
|Самара
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 апреля 2005 (19 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Дамир
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Максимов
|Команда
|Кр. Советов (мол)
|Состав
|Основной
|Родной город
|Самара
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 апреля 2005 (19 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|67' - 90'
|Локомотив (мол)
|3:1
|Кр. Советов (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|67' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|19.07.2024
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|05.07.2024
|1' -46'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|28.06.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|1:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|21.06.2024
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:4
|Спартак М (мол) (Москва)
|82'
|17.05.2024
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:3
|Балтика (мол) (Калининград)