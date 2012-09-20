Рашид Буаузан - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Рашид
|Фамилия
|Буаузан
|Команда
|Хельсингборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|170
|Вес
|65
|Имя
|Рашид
|Фамилия
|Буаузан
|Команда
|Хельсингборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|170
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хельсингборг
|5
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|1' -85'
|Твенте (Энсхеде)
|1:3
|Хельсингборг (Хельсингборг)
|67'
|09.11.2012
|1' -46'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|3:2
|Хельсингборг (Хельсингборг)
|25.10.2012
|1' -66'
|Хельсингборг (Хельсингборг)
|1:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|41'
|04.10.2012
|1' -90'
|Хельсингборг (Хельсингборг)
|2:2
|Твенте (Энсхеде)
|20.09.2012
|73' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:0
|Хельсингборг (Хельсингборг)